Publicado 24/08/2022 10:07

Rio - Os rituais dão alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. Que tal recorrer a eles para não correr o risco de não ter problemas com a prosperidade e fartura?

Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de uma rosa amarela e, também, as de um girassol. Ao amornar, coe a solução e, depois do banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade e fartura.