SimpatiaReprodução de Internet

Publicado 26/08/2022 10:07

Rio - Os banhos energéticos renovam o campo energético aumentando o magnetismo e a autoestima. Quando o assunto é atrair a pessoa amada, costumam ser eficientes para acender a chama do relacionamento ou ajudar na sensualidade. Aprenda!

Banho para reconstruir o magnetismo



Em uma noite de lua cheia, ferva dois litros de água. Acrescente um punhado de canela, três folhas de manjericão e as pétalas de uma rosa de qualquer cor. Depois da fervura, espere amornar e coe a solução. Após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo. As plantas podem ser descartadas em um jardim.