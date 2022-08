Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 26/08/2022 06:00

ÁRIES



O dia começa meio tenso nesta sexta. Fique atenta com projetos mais arriscados. Você pode ter facilidade para conquistar novos contatinhos.



TOURO



Será preciso dedicação redobrada com a família e trabalho. Seja mais flexível. Saia da rotina e capriche no romantismo com o companheiro.



GÊMEOS



A comunicação segue em destaque hoje. Foque na diplomacia para se dar bem com o pessoal. A paquera pode surpreender durante o dia.



CÂNCER



Redobre a atenção com assinaturas importantes. Faça alguns ajustes e reveja algumas compras. Você pode até fisgar um crush ou contatinho novo.



LEÃO



Você pode querer tudo do seu jeito, tanto em casa quanto no trabalho. Busque um meio-termo com quem pensa diferente. O ciúmes pode surgir no romance.



VIRGEM



Trabalhar a sós te ajuda a manter o foco. Talvez tenha que diminuir um pouco o ritmo. Evite pegar no pé do mozão e mostre seu lado encantador.



LIBRA



Pode ter algumas dificuldades nas relações. Os amigos talvez não te ajudem tanto, mas depois vocês fazem as pazes. Muito carinho no romance.



ESCORPIÃO



Redobre o foco e encare todos os desafios com coragem. Tente maneirar nas críticas hoje. O relacionamento fica mais gostoso e vai se sentir acolhida.



SAGITÁRIO



Pode ser complicado manter os pés no chão e não perder o foco. Tenha um cuidado extra com tarefas comunicativas. Não enrole demais na conquista.



CAPRICÓRNIO



Talvez seja necessário fazer ajustes em algumas áreas e rever gastos. Seu sexto sentido pode indicar caminhos. Relaxe bastante ao lado do mozão.



AQUÁRIO



Será mais fácil terminar as tarefas que podem ser feitas com os colegas. Vai concluir as suas tarefas. O seu poder de atração vai arrasar corações.



PEIXES



Fique no seu canto e evite distrações. A saúde pede mais cuidado da sua parte. Quem já tem compromisso pode se divertir na companhia do par.