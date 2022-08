Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 30/08/2022 06:00

ÁRIES



Você conseguirá lidar com as pessoas de modo geral. Os relacionamentos ganham destaque. Clima de romantismo ajuda na conquista.



TOURO



Vai sobrar disposição para mergulhar no trabalho e botar as coisas em ordem. Tente dar conta de tudo da melhor maneira possível. A rotina vai dar as caras no romance.



GÊMEOS



A Lua ressalta o seu lado animado. Cabe a você tirar o melhor dessa energia e descobrir como direcioná-la para projetos. Vai brilhar no flerte.



CÂNCER



Bote ordem na casa e livre-se da bagunça. Você vai encontrar soluções razoáveis para os problemas do dia a dia. Vai ter grandes momentos com o mozão.



LEÃO



Pode tirar proveito da sua habilidade de comunicação hoje. A vida social promete e solidão deve passar longe. Declaração de amor animam a vida a dois.



VIRGEM



A Lua envia as melhores energias para você ganhar dinheiro. Deixe as distrações de lado. A possessividade dá as caras no romance.



LIBRA



O dia tem tudo para começar animado. A diplomacia e a sua habilidade para lidar com pessoas serão a chave para o sucesso. Jogue seu charme no crush.



ESCORPIÃO



A sua intuição vai te ajudar a identificar oportunidades. Conte com o apoio da família para o que precisar. Nos assuntos do coração, tudo vai fluir.



SAGITÁRIO



O dia começa cheio de sonhos. Estreite os laços com as pessoas queridas e exercite sua solidariedade. Pode descobrir mais coisas em comum com o mozão.



CAPRICÓRNIO



Capriche na produção para passar uma imagem melhor aos outros. Pode fazer algumas comprinhas. Um flerte sem compromisso pode ficar um pouco de lado.



AQUÁRIO



Seja disciplinada para colocar ótimas ideias em prática. Investir em conhecimento pode render frutos. Um astral mais leve aquece seu coração.



PEIXES



A Lua anuncia que o astral será perfeito para mudanças profundas. Tudo vai correr bem e aproveite para meditar um pouco. Vai viver intensamente o amor.