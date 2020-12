Jogador ficou conhecido como carrasco do Brasil Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 22:06 | Atualizado 10/12/2020 03:13

Após a morte de Diego Maradona , o mundo do futebol fica mais uma vez fica abalado. O ex-jogador da seleção italiana, Paolo Rossi, morreu na noite desta quarta-feira (9), aos 64 anos. O ex-atacante foi vítima de um câncer de pulmão.



O atacante ficou conhecido como o carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 1982, sendo o artiheiro da competição com seis gols. Três deles foram marcados contra a seleção dirigida por Telê Santana, que marcou época com craques como Zico, Falcão, Júnior, Leandro e Sócrates.



Depois, Rossi marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a Polônia, na semifinal, e fez o primeiro da Itália no 3 a 1 sobre a Alemanha na decisão. Ele também atuou pela Juventus.

O jornal 'La Gazzeta dello Sport' escreveu que Paolo Rossi foi um centroavante da área que viveu para o gol. Na seleção italiana, levou a Bola de Ouro após o tricampeonato mundial.

Depois de atuar pela Juventus, foi para o Milão antes de encerrar a carreira em Verona. Rossi foi o primeiro jogador, então igualado por Ronaldo, a conquistar a Copa do Mundo, o título de artilheiro e a Bola de Ouro no mesmo ano.

Com a Juve conquistou dois títulos da liga, uma Supertaça da Uefa e uma Copa dos Campeões, com o Vicenza um campeonato da Série B do qual foi o artilheiro. Depois de sua carreira como jogador, foi colunista da Mediaset e da Rai. Ele deixa a esposa, Federica, e três filhos: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.