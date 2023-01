Douglas Luiz comemora o seu gol - AFP

Publicado 01/01/2023 13:21

Inglaterra - No primeiro jogo do Campeonato Inglês em 2023, a estrela de um brasileiro brilhou. O volante Douglas Luiz, de 24 anos, comandou a vitória do Aston Villa sobre o Tottenham, por 2 a 0, neste domingo, em Londres. O ex-jogador do Vasco participou do primeiro gol e deu números finais a partida Hotspur Stadium.

Assim como aconteceu nos jogos anteriores do Campeonato Inglês, Pelé foi homenageado no telão e recebeu muitos aplausos. Um minuto de silêncio também foi respeitado. Além do Rei, os tributos também foram direcionados ao zagueiro Maurice Norman, que passou quase toda a carreira no Tottenham e também atuou pela seleção da Inglaterra.

Após um primeiro tempo sem gols, os visitantes abriram o placar logo no começo da segunda etapa. Aos cinco minutos, Douglas Luiz arriscou de longe, o goleiro francês Lloris soltou, Watkins brigou pelo rebote, e o Emiliano Buendia apareceu para conferir.

Aos 28 minutos, o Aston Villa chegou ao seu segundo gol. Douglas Luiz recuperou a bola após pressão no campo de defesa do Tottenham, o volante tocou para o meia McGinn, recebeu a devolução dentro da área e finalizou, sem chances para o goleiro Lloris.

Com o resultado, o Aston Villa segue em 12º lugar na tabela de classificação do Campeonato Inglês, agora com 21 pontos. Já o Tottenham caiu para a quinta posição, após ser ultrapassado pelo Manchester United, que venceu o Wolverhampton no último sábado.