Wilton Pereira Sampaio em partida entre França e Inglaterra - AFP

Wilton Pereira Sampaio em partida entre França e InglaterraAFP

Publicado 01/01/2023 20:00

A revista esportiva inglesa "Four Four Two" elegeu o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio um dos "vilões do ano". Os ingleses ficaram insatisfeitos com o juiz brasileiro pela performance no jogo de eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo do Catar, contra a França, pela semifinal do torneio.

A reportagem da revista brinca ao dizer que os ingleses gostam de escolher um "bode expiatório" quase tanto quanto gostam de tomar chá. No final da matéria, o repórter ainda pede desculpas ao brasileiro e afirma que eles precisam culpar alguém pela eliminação.

Apesar das brincadeiras, a reportagem também descreve os lances criticados pelos ingleses. Eles reclamam de uma suposta falta não marcada no atacante Saka, na origem do primeiro gol da França, e um pênalti não assinalado durante a primeira etapa do jogo.



Logo após a partida contra a França, jogadores ingleses criticaram duramente a arbitragem de Wilton. O zagueiro Harry Maguire chegou a dizer que "não havia palavras para explicar o quanto ele foi ruim".

Os outros "vilões do ano" escolhidos pela revista foram o atacante Diego Costa, que costuma se envolver em confusões dentro de campo, o volante argentino Leandro Paredes, por causa de entradas violentas nas quartas de final da Copa contra a Holanda, um auxiliar técnico de Gana que tirou uma selfie com o coreano Son enquanto o atleta chorava e o presidente da Fifa Gianni Infantino que, segundo a revista, tomou "decisões questionáveis".