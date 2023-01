Mike Jambs publicou vídeo de desabafo nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Mike Jambs publicou vídeo de desabafo nas redes sociaisFoto: Reprodução/Instagram

O influenciador colombiano Mike Jambs tatuou o nome do ídolo Lionel Messi no rosto após o argentino conquistar o título da Copa do Mundo. Agora, porém, o fã disse, em desabafo nas redes sociais, que está arrependido da decisão.



"Não pensava em dizer isso tão cedo. Eu me sentia orgulhoso nos primeiros dias do que havia feito. Estou arrependido de ter feito essa tatuagem, porque, em vez de trazer coisas positivas, vieram milhares de coisas negativas, tanto no pessoal quanto no familiar. Simplesmente dizem que não sou um exemplo positivo para a sociedade", confessou.

Além de tatuar o nome de Messi na testa, Mike Jambs escreveu "D10S" (Deus, em espanhol, mas com o número 10 em vez das letras “i” e “o”) em um lado da face e pintou as três estrelas que representam o tricampeonato mundial da Argentina no outro.

A postagem do colombiano não foi bem recebida pelos seguidores. Nos comentários do vídeo, muitos o acusaram de ter feito a tatuagem e gravado o desabafo de maneira planejada para ganhar fama nas redes sociais.