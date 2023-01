Zagallo é ídolo da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/01/2023 15:47

A revista inglesa "Fou Four Two", especializada em futebol, divulgou o ranking dos 100 melhores treinadores de todos os tempos. Com quatro brasileiros na lista, Zagallo é o técnico melhor colocado, na 27ª posição. Os outros são Luiz Felipe Scolari, Telê Santana e Carlos Alberto Parreira.

Zagallo comandou a seleção brasileira de 1970, considerada pela revista o "melhor time de todos os tempos", conquistando o terceiro título da Copa do Mundo para o país. De volta à Seleção nos anos de 1990, ele foi campeão do mundo em 1994, dessa vez como coordenador técnico. Novamente como treinador, ele conquistou a Copa das Confederações e a Copa América em 1997, e foi vice-campeão do mundo em 1998, na França.

Luiz Felipe Scolari, conhecido como Felipão, ficou na 39ª posição do ranking. O treinador foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002. Telê Santana, que comandou a Seleção em 1982 e 1986 e foi bicampeão mundial de clubes com o São Paulo em 1992 e 1993, ficou na 44ª colocação. E, Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo com o Brasil em 1994, ficou em 55ª.

A primeira colocação do ranking ficou com o escocês Alex Ferguson, que treinou o Manchester United entre 1986 e 2013, conquistando 38 títulos no clube inglês. Os holandeses Rinus Michels e Johan Cruyff ficaram em segundo e em terceiro, o escocês Bill Shankly ocupa a quarta posição, e o espanhol Pep Guardiola ficou em quinto.