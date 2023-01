Pep Guardiola - AFP

Pep GuardiolaAFP

Publicado 01/01/2023 12:58

Rio - Supercampeão no Barcelona e com uma passagem pelo Bayern, Pep Guardiola, de 51 anos, já vive no Manchester City seu maior período como treinador. Apesar disso, o espanhol afirmou que não pretende bater recordes no comando do clube inglês. Em entrevista coletiva, o comandante admitiu que poderá deixar a equipe britânica, antes mesmo do fim do seu contrato.

"No momento em que sentir que algo está errado, vou renunciar ou não renovar meu contrato. Não vou ficar como Ferguson ou Wenger. O contrato é apenas um pedaço de papel. Estendi meu compromisso com o clube porque sinto que o time ainda pode fazê-lo. bem sob minha liderança. No final, é tudo sobre o resultado. Se nos cansarmos um do outro, não vou ficar até o final por causa do contrato", disse.

Alex Fergunson comandou o Manchester United de 1986 até 2013. Nos 27 anos em que Ferguson treinou a equipe de Manchester, conquistou 38 títulos e se tornou o treinador com mais jogos à frente dos Diabos Vermelhos. Já o francês Arsène Wenger comandou o Arsenal de 1996 a 2018, tendo conquistado 17 titulos.

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até o meio de 2025. Sob seu comando, o clube inglês venceu quatro títulos da Premier League, quatro Taças da Liga, dois Community Shields e uma FA Cup'. Ele foi vice-campeão da Liga dos Campeões em 2021, após perder a final para o Chelsea.