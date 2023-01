Wualeska Henández - Reprodução

Wualeska HenándezReprodução

Publicado 01/01/2023 11:00

Rio - A modelo venezuelana, Wualeska Henández, de 32 anos, que vive em Brasília, registrou um boletim de ocorrência contra o ex-jogador do Corinthians, Eduardo Ramos. Segundo ela, o ex-atleta aplicou um golpe, causando prejuízo financeiro de cerca de R$ 5 mil. As informações são do portal "Metropoles".

fotogaleria

Wualeska Henández conhece Eduardo há cerca de dois anos e chegou a passar um período com ele no Pará, quando Eduardo atuava no futebol local. Porém, o golpe teria ocorrido depois. No começo deste mês, a modelo relatou que o ex-jogador a procurou afirmando que estaria vendendo passagens, estadias em hotéis e aluguéis de veículo. A situação a interessou.

"Me interessei e comprei passagens para parentes que moram em Santa Catarina para virem a Goiânia passar alguns dias com minha mãe. Contudo, ele alegou problemas e disse que poderia remarcar as passagens para outro destino", disse.

Com isso, Wualeska Henández agendou uma passagem para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O voo estava previsto para as 5h da manhã, mas ela acabou sendo surpreendida.

"Eu saí de casa por volta de 2h30, para não ter problema. Quando cheguei ao balcão da companhia, a atendente informou que simplesmente a agência de viagens que emitiu a passagem não existia", contou.

O caso é apurado pela 20ª Delegacia Distrital de Goiânia, onde a modelo está atualmente. "O fato é que fiz até propaganda para esse serviço prestado pelo Eduardo. Me arrependi, porque disse para as pessoas que ele era de confiança. Nenhuma das passagens que ele vendeu foi aceita nos embarques. Todas estavam inválidas", finalizou Wualeska Henández.