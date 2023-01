Endrick, de 16 anos, é uma das joias da base do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 01/01/2023 16:17

O jornal espanhol "Marca" publicou neste domingo uma lista com, os jogadores revelação para o ano de 2023. Já acertado com o Real Madrid em 2024, o atacante do Palmeiras, Endrick, foi citado como uma das promessas para o público ficar de olho durante a temporada. O grupo envolve atletas que ainda não se consagraram, mas que tem tudo para explodir neste ano.

"Tem seu futuro comprometido para 2024. Endrick jogará no Real Madrid. Na temporada passada fez a sua estreia: debutou e em 306 minutos pelo Palmeiras marcou três gols e deu uma assistência. Neste ano deve explodir", escreveu o veículo.

A lista foi montada com 11 jogadores sendo um para cada posição. São oito nacionalidades e nove ligas diferentes. Endrick atuou em sete jogos pelo Palmeiras e fez três gols. Ele foi vendido ao Real Madrid por 60 milhões de euros.

VEJA A LISTA COM AS REVELAÇÕES DE 2023

Goleiro: Marten Vandevoordt (Genk).

Lateral-direito: Malo Gusto (Lyon).

Zagueiro: António Silva (Benfica).

Zagueiro: Zeno Debast (Anderlecht).

Lateral-esquerdo: Alejandro Balde (Barcelona).

Volante: Máximo Perrone (Vélez Sarsfield).

Meio-campista: Désire Doué (Rennes).

Meio-campista: Xavi Simons (PSV).

Atacante: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).

Atacante: Endrick (Palmeiras).

Atacante: Alejandro Garnacho (Manchester United).