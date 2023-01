Despedida de Pelé, Rei do Futebol - AFP

Despedida de Pelé, Rei do Futebol

Publicado 02/01/2023 11:00 | Atualizado 02/01/2023 11:06

São Paulo - O presidente Gianni Infantino, da Fifa, compareceu ao velório de Pelé, na manhã desta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos, para se despedir do Rei do futebol. O mandatário da entidade máxima do futebol destacou a importância do eterno camisa 10 para o esporte, além de prometer mais homenagens ao redor do mundo para preservar o legado.

"Com muita emoção, tristeza, mas também com sorriso porque ele nos deu muitos sorrisos. Como Fifa, vamos homenagear o "Rei" e pedimos para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Vamos pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé para que as crianças saibam a importância dele", disse Infantino.

Além de Gianni Infantino, o presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, e Alejandro Domínguez, da Conmebol, também compareceram ao velório de Pelé. A despedida do Rei do futebol começou às 10h (de Brasília) desta segunda-feira e terá duração de 24 horas. A cerimônia será aberta aos torcedores. O enterro será na terça-feira (3).

Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro e faleceu em decorrência da falência múltipla dos órgãos. Segundo o atestado de óbito, ele sofreu insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então estava realizando tratamento de quimioterapia. No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. No dia 29 de novembro, foi internado. Na época, recebeu homenagens durante a Copa do Mundo.

No dia 21 de dezembro, o boletim médico informou que houve uma "progressão da doença oncológica". Apesar do quadro complicado, Pelé passou alguns dias estável, mas não foi liberado para passar o Natal em casa com a família. Entretanto, a saúde do ex-jogador voltou a piorar.

Pelé deixa sete filhos e a esposa Márcia Aoki, com quem estava casado desde 2016. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, do relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos, e teve duas filhas fora do casamento: Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça, morta em 2006, e Flávia.