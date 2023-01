Cerimônia de despedida de Pelé - AFP

Publicado 02/01/2023 11:30

São Paulo - O presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, compareceu ao velório de Pelé, na manhã desta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos, para se despedir do Rei do futebol. O mandatário da entidade máxima do futebol brasileiro exaltou o legado do maior jogador de todos os tempos e afirmou que ele sofria racismo calado.

"Talento de ser um atleta completo, mas pela personalidade e dedicação às causas. Principalmente as que envolvem as questões sociais e com as crianças. É uma pessoa que sofria racismo calado, mas dava a resposta com trabalho. Isso perdura até hoje. Ele inspira cada um de nós, negros, a dizermos que somos capazes e temos que ser respeitados. Treinava mais do que todos, procurava se aperfeiçoar mais do que todos. É o atleta de todos os séculos, nunca será substituído", disse.



O presidente da CBF também opinou sobre a aposentadoria da camisa 10 do Santos. A sugestão foi dada pela família de Pelé e seria levada ao Conselho Deliberativo do clube, mas foi descartada pelo presidente Andres Rueda por causa de uma declaração do próprio Rei em uma entrevista ao canal Desimpedidos, no YouTube, em que ele era contra a decisão.

"Minha opinião é que, por mais que as pessoas queiram aposentar a camisa 10, é uma instituição. O melhor atleta usa a 10. Qualquer time para dar essa camisa tem que ser um atleta com postura e dignidade. Respeito as opiniões contrárias, mas acho que todos os brasileiros e o mundo todo vão olhar a camisa 10 e pensar no Pelé", afirmou.

Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro e faleceu em decorrência da falência múltipla dos órgãos. Segundo o atestado de óbito, ele sofreu insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

No dia 21 de dezembro, o boletim médico informou que houve uma "progressão da doença oncológica". Apesar do quadro complicado, Pelé passou alguns dias estável, mas não foi liberado para passar o Natal em casa com a família. Entretanto, a saúde do ex-jogador voltou a piorar.

Pelé deixa sete filhos e a esposa Márcia Aoki, com quem estava casado desde 2016. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, do relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos, e teve duas filhas fora do casamento: Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça, morta em 2006, e Flávia.