Arsenal é campeão da Supercopa da InglaterraGlyn Kirk / AFP

Publicado 06/08/2023 14:53

Após três anos, o Arsenal volta a conquistar a Supercopa da Inglaterra, e desta vez de maneira histórica. Os Gunners empataram com o Manchester City aos 55 minutos do segundo tempo, levou o jogo para os pênaltis e venceu o atual campeão da Liga dos Campeões por 4x1 nas cobranças.

O gol do Manchester City saiu aos 31 minutos do segundo tempo. Após boa jogada de Foden, o inglês rola a bola para De Bruyne. O astro belga toca para Palmer na direita, que puxa para o meio e acerta um finalização no ângulo do goleiro Ramsdale.

Elenco do Arsenal comemorando gol de Trossard nos acréscimos Glyn Kirk / AFP O empate heroico do Arsenal saiu aos 55 minutos de jogo. Após escanteio na área, Rodri afasta, e a bola sobra nos pés de Saka, que toca para Trossard. O belga recebe na área, corta e finaliza para o gol. A bola desvia em Akanji e para dentro do gol, levando a partida para os pênaltis.Nos pênaltis, De Bruyne e Rodri perderam para o Manchester City. Odegaard, Trossard, Saka e, por fim, Fábio Vieira marcaram para o Arsenal e garantiram a conquista da Supercopa da Inglaterra para os Gunners.

Esta é a 16ª vez que o Arsenal conquista o título da Supercopa da Inglaterra. A última ocasião foi em 2020, quando os Gunners venceram o Liverpool, também nos pênaltis.

O Arsenal fará sua primeira partida pela Premier League no sábado (12), contra o Nottingham Forest, no Estádio Emirates, em Londres. Já o Manchester City estreia pela Premier League na próxima sexta-feira (11), quando vai ao Etihad Stadium, em Manchester, para enfrentar o Burnley.