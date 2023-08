Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al-Nassr sobre o Raja Casablanca na Copa dos Campeões Árabes - Divulgação/Al-Nassr

Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al-Nassr sobre o Raja Casablanca na Copa dos Campeões ÁrabesDivulgação/Al-Nassr

Publicado 06/08/2023 16:04

Rio - O Al-Nassr, do técnico Luís Castro, está na semifinal da Copa dos Campeões Árabes. Com direito a gol de Cristiano Ronaldo, o time saudita venceu o Raja Casablanca, do Marrocos, por 3 a 1, neste sábado (5), na Arábia Saudita. Fofana e Al-Ghannam marcaram os outros dois gols da equipe.

O time dirigido pelo ex-treinador do Botafogo foi a campo com estrelas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Brozovic, além dos brasileiros Alex Telles e Anderson Talisca, que deram assistências na vitória. Na semifinal, o Al-Nassr enfrentará o Al-Shorta, do Irã, que eliminou o Al-Sadd, do Catar.

Na outra chave, o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, encara o vencedor de Al-Shabab e Al-Wahda. O Al-Hilal eliminou o Al-Ittihad, do atacante Benzema, que perdeu pênalti. O jogo também contou com a estreia do atacante brasileiro Malcom, que marcou o gol que sacramentou a classificação.