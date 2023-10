Indonésia deseja se juntar à Malásia, Cingapura e Austrália para sediar a Copa de 2034 - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 11/10/2023 11:17

Indonésia - A Indonésia pode se tornar uma das opções para sediar a Copa do Mundo de 2034, em candidatura conjunta com Austrália, Malásia e Cingapura, de acordo com o jornal francês 'RMC Sport'. A ideia seria competir com a Arábia Saudita, grande favorita e único país na disputa até aqui.

O Mundial de 2034 será disputado na Ásia ou na Oceania. Logo, somente candidaturas de países destes continentes serão consideradas pela Fifa. O combinado para concorrer com a Arábia Saudita, no entanto, é considerado asiático, mesmo a Austrália pertencendo ao outro continente - devido ao baixo nível de competitividade no país, são filiados à Confederação Asiática de Futebol.

O presidente da Federação Indonésia de Futebol confirmou que negocia com a Austrália para que recebam a Copa em conjunto. Além disso, disse ter visitado Malásia e Cingapura e que a resposta de ambos países foram positivas.



"Estamos em negociações com a Austrália. E quando visitamos a Malásia e Singapura, os dois países expressaram a ideia de se juntar à Indonésia e à Austrália", declarou o chefe da Federação Indonésia de Futebol.

O grande objetivo da Arábia Saudita era sediar o torneio em 2030, mas adiaram a meta por conta da concorrência com os combinados sul-americano (Uruguai, Paraguai e Argentina) e europeu-africano (Marrocos, Espanha e Portugal).

Os árabes estão dispostos a investir alto no evento, uma vez que desejam limpar a imagem perante o mundo através do futebol, como aconteceu no Catar em 2022.