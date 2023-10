Exequiel Zeballos rompeu ligamento cruzado do joelho direito e está fora da temporada - Divulgação/Boca Juniors

Exequiel Zeballos rompeu ligamento cruzado do joelho direito e está fora da temporadaDivulgação/Boca Juniors

Publicado 11/10/2023 13:01

Rio - O Boca Juniors sofreu uma baixa importante para o restante da temporada. O atacante Exequiel Zeballos, de 21 anos, sofreu rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e menisco externo, e será desfalque na final da Libertadores contra o Fluminense, no dia 4 de novembro, no Maracanã.

Joia do Boca Juniors, Exequiel Zeballos é uma espécie de 12º jogador. O atacante se lesiono na partida contra o Belgrano, nesta última terça-feira (10), pela Copa da Liga Argentina. O Boca foi a campo com time misto e foi derrotado por 4 a 3.

Exequiel Zeballos deve ficar fora dos gramados entre 6 a 8 meses. Na atual temporada, o atacante soma 21 partidas, dois gols e quatro assistências. Na Libertadores, atuou em cinco jogos e não contribuiu com gols, mas é bastante ativo nas partidas.

Além de Exequiel Zeballos, o Boca Juniors não contará com o zagueiro Marcos Rojo, que foi expulso contra o Palmeiras. A final da Libertadores contra o Fluminense será realizada no dia 4 de novembro, às 17h (de Brasília), no Maracanã.