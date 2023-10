Vitor Roque, do Athletico-PR, foi comprado pelo Barcelona - José Tramontin/Athletico

Vitor Roque, do Athletico-PR, foi comprado pelo BarcelonaJosé Tramontin/Athletico

Publicado 11/10/2023 14:00 | Atualizado 11/10/2023 14:12

Espanha - Com a entorse sofrida por Robert Lewandowski em seu tornozelo esquerdo, o Barcelona não conta com nenhum centroavante de ofício no elenco. Sabendo disso, a antecipação da chegada do brasileiro Vitor Roque como reforço do Barcelona para janeiro do ano que vem é cada vez mais urgente. As informações são do jornal catalão "Ás".

Entretanto, o Barcelona anda precisa aliviar a folha de pagamentos e se adequar ao "fair play" financeiro. Uma das ideias para solucionar esta questão seria um aporte do fundo alemão Libero ou uma venda na janela de transferências.

Vitor Roque foi comprado pelo Barcelona pela bagatela de pagar 35 milhões de euros (R$ 187,6 milhões) e outros 10 milhões de euros (R$ 53,6 milhões) em bônus. Caso não chegue ao clube em janeiro, o jovem irá se apresentar no meio de 2024.