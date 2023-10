Phelipe Leal é o técnico da seleção brasileira sub-17 - Foto: Nelson Terme/CBF

Phelipe Leal é o técnico da seleção brasileira sub-17Foto: Nelson Terme/CBF

Publicado 11/10/2023 16:57

Nesta quarta-feira (11), o treinador Phelipe Leal convocou a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo Sub-17, na Indonésia. O anúncio foi feito na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Três clubes cariocas tiveram seis de seus jogadores na lista final de Phelipe Leal. O Flamengo teve o zagueiro João Souza e o meia Lorran chamados para compor a Seleção; Fluminense teve o lateral João Henrique, também conhecido como Esquerdinha, e o atacante Kauã Elias convocados; já no Vasco, o goleiro Phelipe Gabriel e o atacante Rayan integrarão o Brasil na Copa do Mundo Sub-17.

Além das equipes do Rio de Janeiro, o Palmeiras foi o clube que teve mais jogadores chamados, cinco no total: o defensor Vitor Reis, o meio-campista Figueiredo e os atacantes Luighi, Estevão e Riquelme.

Confira a lista completa:

GOLEIROS

Phelipe Gabriel (Vasco)

Matheus Corrêa (Corinthians)

Pedro Cobra (Atlético-MG)

DEFENSORES

Da Mata (Grêmio)

João Souza (Flamengo)

Vitor Reis (Palmeiras)

Souza (Santos)

João Henrique "Esquerdinha" (Fluminense)

Vitor Gabriel (Atlético-MG)

Pedro Lima (Sport)

MEIO-CAMPISTAS

Luiz Gustavo "Bahia" (Corinthians)

Figueiredo (Palmeiras)

Lucas Camilo (Grêmio)

Dudu (Athetico-PR)

Lorran (Flamengo)

ATACANTES

Luighi (Palmeiras)

Pedrinho (Corinthians)

Estevão (Palmeiras)

Rayan (Vasco)

Kauã Elias (Fluminense)

Riquelme (Palmeiras)

A Indonésia recebe o torneio, que acontecerá entre os dias 10 de novembro e 2 de dezembro. Atual campeã, a seleção brasileira vai em busca do quinto título. A Canarinho está no Grupo C do Mundial, ao lado de Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. Abaixo, veja a agenda da seleção brasileira sub-17 no torneio.

BRASIL x IRÃ



As duas seleções se enfrentarão no dia 11 de novembro (sábado), às 9h (de Brasília), no Jakarta International Stadium.



BRASIL x NOVA CALEDÔNIA



As duas seleções jogarão no dia 14 de novembro (terça-feira), às 6h (de Brasília), no Jakarta International Stadium.

INGLATERRA x BRASIL

As duas seleções medirão forças no dia 17 de novembro (sexta-feira), às 9h (de Brasília), no Jakarta International Stadium.