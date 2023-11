Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro por acusação de estupro - Reprodução / Instagram

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro por acusação de estuproReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 14:30

Espanha - Após ter o pedido de liberdade provisória negado pela quarta vez , Daniel Alves pagou 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à jovem que o acusa de crime sexual na Espanha. De acordo com o jornal local 'Mundo Deportivo', o jogador e defesa começam a ver a situação de forma cada vez mais delicada.

"Isso significaria aplicar a medida atenuante de reparação dos danos, pelo que poderia ser imposta uma pena inferior a dois anos de prisão", explicou a defesa do ex-jogador da Seleção Brasileira. O advogado do atleta sugere a imposição de uma medida cautelar "menos onerosa".

Por outro lado, o Ministério Público da Espanha considera que não há outra forma de evitar a condenação. Daniel Alves já sabe que a pena pedida é de nove anos de prisão e que o julgamento deve acontecer entre o fim deste ano e o começo de 2024, segundo a imprensa espanhola. Na segunda-feira (27), a Promotoria ainda revelou novos detalhes do caso.

Entenda o caso:



Daniel Alves, de 40 anos, está detido desde o começo do ano. A defesa do veterano tentou que o processo fosse respondido em liberdade em algumas ocasiões, mas não conseguiu. O fato que gerou a prisão e processo do jogador aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado em uma boate em Barcelona.

Uma jovem, de 23 anos, alega ter sido estuprada por Daniel Alves no banheiro da casa noturna. O brasileiro inicialmente negou qualquer envolvimento com a mulher, porém, posteriormente, afirmou que teve relações sexuais consensuais com a suposta vítima.



Na semana passada, o Ministério Público de Barcelona pediu nove anos de prisão para Daniel. Além disso, foi pedido uma indenização de 150 mil euros (R$ 799 mil) para a denunciante.