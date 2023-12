Bayern foi goleado pelo Frankfurt no Campeonato Alemão - Daniel Roland/AFP

Publicado 09/12/2023 14:27

Alemanha - O Bayern amargou uma goleada surpreendente ao ser derrotado pelo Frankfurt por 5 a 1 neste sábado, pelo Campeonato Alemão. O tropeço complicou a campanha da equipe de Munique, que segue a três pontos do primeiro colocado (35 pontos). A distância para o líder corre o risco de aumentar, já que o Bayer Leverkusen entra em campo neste domingo, pela rodada do final de semana.

O bom resultado leva o Frankfurt aos 21 pontos e consolida a equipe na parte intermediária da classificação. No próximo final de semana, o desafio vai ser manter o embalo justamente diante do Bayer Leverkusen no domingo, fora de casa.

No mesmo dia, o Bayern tenta a reabilitação na competição jogando na Arena de Munique. O compromisso não é dos mais fáceis: receber o Stuttgart, que também vem realizando uma boa campanha, e está no pelotão de frente da tabela.

Contando com o apoio de sua torcida, o Frankfurt abriu a vantagem de três gols com pouco mais de meia hora de partida. Aos 12 minutos, Marmoush abriu o placar aproveitando o rebote na área. Aos 31 minutos, Edimbe acertou um chute cruzado no canto direito de Manuel Neuer e fez 2 a 0.

O Bayern não teve tempo de se recuperar e, cinco minutos depois, sofreu o terceiro em finalização de Hugo Larsson. No final do primeiro tempo, os visitantes diminuíram para 3 a 1 com um chute de Kimmich da entrada da área.

Na volta do intervalo, o domínio do Frankfurt continuou e, logo aos cinco minutos, a vitória ganhou contornos de goleada. Edimbe foi acionado no contra-ataque, bateu firme, e aumentou a vantagem para 4 a 1.

Aos 15 minutos, mais bola na rede do Bayern. Ansgar Knauff recebeu bom passe de Marmoush, avançou em direção à área, driblou o marcador, e chutou no canto esquerdo para fazer 5 a 1.

Mais quatro jogos foram realizados neste sábado pelo Alemão. O Bremen derrotou o Augsburg por 2 a 0 com gols de Niklas Stark e Marvin Ducksch. Em um confronto de cinco gols, o Heidenheim bateu o Darmstadt por 3 a 2 em seu estádio. Schoppner abriu o placar para os donos da casa, enquanto Sharley e Maloney viraram o jogo para o Darmstadt. Mainka marcou duas vezes garantindo o triunfo de 3 a 2 para o Heindenheim.

Jogando diante de sua torcida, o Union Berlin venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1. Os gols do triunfo foram anotados por Volland, Hollerbach e Kaufmann, enquanto Alessane Plea descontou Mesmo jogando em casa, o Wolfsburg acabou surpreendido com derrota de 1 a 0 para o Freiburg. O único gol da partida foi anotado por Gregoritsch.