Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023 - Thais Magalhães/CBF

Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023Thais Magalhães/CBF

Publicado 09/12/2023 16:46

Rio - Em meio à indefinição quanto sua renovação de contrato com o Flamengo, o meio-campista Everton Ribeiro entrou no radar e está sendo observado pelo Botafogo para assinatura na próxima temporada. O jogador tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim deste ano.

Com a disputa da Pré-Libertadores na próxima temporada e querendo virar a página após a derrocada no Brasileirão, que tirou o título mesmo tendo 14 pontos de vantagem, o Botafogo quer contar com atletas acostumados a grandes títulos e pressão.

No entanto, assim como o Alvinegro, outros dois clubes da elite também sondaram a situação do meia: São Paulo e Grêmio buscaram informações do jogador de 34 anos para, quem sabe, avançarem com propostas em um contrato sem necessidade de pagamento de multa. As informações são do site "Coluna do Fla".

Everton Ribeiro já pode assinar pré-contrato com qualquer clube desde o mês de julho, quando atingiu seis meses para o fim de seu vínculo com o Flamengo. O jogador entrou de férias e segue conversando com o Rubro-Negro.