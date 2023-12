Abel Ferreira, do Palmeiras, levantou pela segunda vez o troféu do Brasileirão - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 09/12/2023 11:46

Quando o Botafogo abriu 13 pontos de vantagem no Brasileirão para o Palmeiras, Abel Ferreira fazia questão, nas coletivas, de dar o título certo para o rival. Não passava de uma encenação para pressionar o elenco do Glorioso. Quem revela é João Martins, um dos auxiliares do treinador no Palmeiras.



"Foi engraçado porque, quando a distância abriu muito, o Abel começou a passar o discurso: 'Vou dar-nos como fora do título, só para tentar que o Botafogo comece a sentir mais pressão de ser líder. Sempre que me perguntarem, eu vou dizer que o Botafogo é o grande candidato, que tem tudo para ganhar'", contou João Martins em entrevista ao site português 'Tribuna Expresso'.

A ideia de colocar pressão diante do bom desempenho do Botafogo naquele momento, foi baseada na experiência. O auxiliar relembrou que o Palmeiras também passou por isso no Brasileirão de 2022, ao abrir boa vantagem na liderança.

E Abel esperava que o efeito fosse diferente no adversário, que não conquistava o título desde 1995.



"Sabíamos bem o que nos custou, no ano passado, sermos consistentes. É preciso saber estar na frente, lidar com a pressão, saber lidar com a visibilidade, com essas coisas todas de quem ganha. Sabíamos que era um clube que não ganha há muitos anos.