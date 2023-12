Em 2023, o Botafogo sub-19 teve uma vitória e duas derrotas no Dallas Cup, nos Estados Unidos - Divulgação/Botafogo

Em 2023, o Botafogo sub-19 teve uma vitória e duas derrotas no Dallas Cup, nos Estados UnidosDivulgação/Botafogo

Publicado 09/12/2023 15:03

O Botafogo disputará em 2024 pela segunda vez o Dallas Cup. O Glorioso anunciou a participação com a equipe sub-19 em m dos principais torneio da categoria de base dos Estados Unidos, com a participação de importantes clubes do futebol mundial.



A Dallas Cup será disputada entre 24 e 31 de março de 2024, no Texas, e também tem confirmadas as participações de São Paulo, Liverpool (Inglaterra), Eintracht Frankfurt (Alemanha) e Midtjylland (Dinamarca).



O Botafogo passou a disputar o torneio nos Estados Unidos após John Textor assumir 90% da SAF alvinegra. Em sua primeira participação, em abril de 2023, o time sub-19 não foi bem e acabou eliminado na primeira fase, com três pontos em três rodadas.

O Glorioso perdeu para Real Madrid (2 a 0) e Dallas FC (1 a 0). Em compensação, venceu o Monterrey por 7 a 2.