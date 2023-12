Arthur Cabral não tem bom início jogando pelo Benfica - AFP

Publicado 09/12/2023 16:16

Arthur Cabral se irritou com alguns torcedores do Benfica e fez um gesto obsceno de dentro do carro, enquanto saía do estacionamento do Estádio da Luz. Antes, o atacante brasileiro jogou poucos minutos do empate de sua equipe com o Farense, em 1 a 1, na sexta-feira (8).



Arthur Cabral a saudar efusivamente os adeptos do Benfica. pic.twitter.com/m22FHRcY9U (@HugoAlv14013153) December 9, 2023

Um vídeo que circula na internet flagrou o momento - em que ele mostra o dedo do meio - e viralizou. O que gerou muitas críticas e ataques de torcedores do Benfica no perfil de Arthur Cabral no Instagram.



Um deles escreveu: "Vai fazer o dedo do meio para outro clube, não voltes a pisar o Estádio da Luz".

Arthur Cabral disse estar arrependido pelo gesto obsceno e se desculpou neste sábado (9). " Após mais um resultado negativo, saí do estádio de cabeça muito quente e, infelizmente, após ser insultado ao lado da minha família, eu não consegui me controlar, tive uma atitude que não é nem um pouco certa, muito longe disso. Peço desculpa, sei que errei, estou realmente muito arrependido e garanto que nada parecido com isso voltará a acontecer".



Contratado em agosto de 2023, o atacante, que estava na Fiorentina, não tem bom começo pelo Benfica, com apenas dois gols em 16 jogos. Reserva nos últimos cinco jogos, ele entrou no último minuto contra o Farense.