Troféu do Mundial de Clubes será entregue ao campeão no dia 22 de dezembro, data da final - AFP

Publicado 09/12/2023 15:37

Rio - A Fifa lançou neste sábado (9) a música oficial do Mundial de Clubes. Batizada de "It’s on" ("Está ligado", em tradução livre) a canção é interpretada por Bebe Rexha, estrela do pop americano. A música já está disponível no YouTube e o clipe oficial será lançado nos próximos dias. Ouça abaixo:

"Criar uma música para a Fifa este ano foi uma oportunidade incrível, única na vida, e estou muito animada para que os fãs ouçam a faixa no Mundial de Clubes", disse Bebe Rexha.

A canção misturou elementos do pop com músicas típicas do Oriente Médio, região onde fica localizada a sede do torneio.

"Com o Mundial de Clubes sendo sediado na Arábia Saudita, queríamos realmente incluir alguns sons musicais e vocais autênticos da região, ao mesmo tempo que equilibrávamos isso com uma história lírica global e som musical para unir o mundo como só o futebol consegue", disse RedOne, um dos produtores da música.

A abertura do Mundial de Clubes será na próxima terça-feira (12) com o duelo entre o representante do país-sede, Al-Ittihad, da Arábia Saudita e o campeão da Oceania, Auckland, da Nova Zelândia. O vencedor enfrenta o Al Ahly, do Egito, nas quartas de final, cujo vencedor encara o Fluminense, na semifinal no dia 18.



No outro lado da chave, Leon, do México, e Urawa Reds Diamonds, do Japão, se enfrentam e quem vencer encara o Manchester City, na semi. A decisão será no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira.