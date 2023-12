Pelo Vila Nova, Rodrigo Gelado foi campeão goiano neste ano - Heber Gomes/ Vila Nova

Pelo Vila Nova, Rodrigo Gelado foi campeão goiano neste anoHeber Gomes/ Vila Nova

Publicado 09/12/2023 14:01

Rio - Lateral-esquerdo destaque da última Série B pelo Vila Nova, Rodrigo Gelado, de 20 anos, alvo de Botafogo e Vasco para a próxima temporada do Brasileirão, acertou com o Coritiba um contrato de quatro anos e seguirá na Segundona. As informações são do jornalista André Hernan.

O jogador disputou 51 partidas pela equipe goiana em 2023, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. Ele tinha contrato com o Vila Nova até maio de 2025, mas chamou atenção da elite por suas boas atuações na campanha.

Rodrigo Gelado também havia entrado na mira do Cruzeiro, mas o projeto esportivo e as garantias financeiras apresentadas pelo Coritiba ao Vila Nova sustentaram as tratativas.