Rio Ferdinand foi alvo de insultos racistas proferidas por torcedor do Wolverhampton, em 2021 - Reprodução de Instagram

Publicado 09/12/2023 11:14

A Justiça do Reino Unido condenou um torcedor do Wolverhampton a seis meses de prisão por injúria racial contra o ex-jogador e atualmente comentarista Rio Ferdinand. Jamie Arnold, de 32 anos, também está banido de estádios por sete anos.



O caso aconteceu em 2021, quando o torcedor fez insultos racistas durante jogo entre o Wolverhampton e o Manchester United, clube no qual Ferdinand é ídolo. O ex-zagueiro trabalhava no jogo, o primeiro com a volta da torcida durante a pandemia de covid-19.



Na decisão, a juíza do caso afirmou que a atitude do torcedor "trouxe vergonha à sua cidade e à sua equipe".



Ferdindand, recentemente, agradeceu pelo apoio recebido, inclusive para a identificação do racista. Ele ainda contou com o apoio de funcionários do Wolverhampton, que foram depor no julgamento.