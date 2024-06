Pelé ao lado de Celeste Arantes - Reprodução/Instagram @Pele

Publicado 21/06/2024 14:37

Rio - A mãe de Pelé, Celeste Arantes, morreu nesta sexta-feira, 21, aos 101 anos. Ela estava internada em um hospital em Santos, mas a causa da morte ainda não foi revelada.

Dona Celeste nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, no dia 20 de novembro de 1922. Além de Pelé, ela também teve Jair, conhecido como Zoca, e Maria Lúcia. Os três são fruto do casamento com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, que morreu em 1996.

O neto Edinho se despediu da avó por meio de uma publicação nas redes sociais.

"Descansa em paz, vó", escreveu.

O Santos, clube onde Pelé fez história, também se manifestou para lamentar a morte de Dona Celeste. O clube ainda decretou luto oficial de três dias. Confira abaixo:

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Celeste Arantes do Nascimento, mãe do nosso eterno Rei.



Nascida em Três Corações, Celeste teve uma infância difícil ao lado de seu irmão Jorge. Ainda jovem, conheceu Dondinho, com quem viveu uma grande história de amor e iniciou a sua família. Dessa família que surgiria Edson Arantes, chamado carinhosamente de Dico, e que mais tarde o mundo conheceria como Pelé. Porém, para o menino Dico se tornar Rei, um longo caminho precisou ser percorrido. E esse caminho não seria possível sem a também eterna Dona Celeste.



Foram 101 anos de uma história de vida inspiradora. De uma mulher negra que enfrentou as infinitas adversidades da vida pelo bem de sua família. Descanse em paz, Rainha. O carinho, a admiração e a gratidão da nação santista são para sempre.

O Clube decretou luto oficial de três dias e a bandeira foi hasteada a meio mastro.

Homenagem de Pelé

Pouco antes de morrer, o Rei Pelé prestou uma homenagem para a mãe por meio de uma publicação no Instagram. Na ocasião, ele celebrou os 100 anos de Dona Celeste e deu destaque para seus ensinamentos.

"Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu Pelé.

Cortejo de Pelé passou em frente à casa do Rei

Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022 , aos 82 anos. No dia 3 de janeiro de 2023, o cortejo com o corpo do Rei passou em frente à casa de Dona Celeste, em Santos.

Ela morava com a filha Maria Lúcia, que acenou para os torcedores presentes. Celeste, que já tinha a saúde fragilizada, não foi vista.