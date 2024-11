Max Verstappen festejando o tetracampeonato de Fórmula 1 em Las Vegas - Mark Thompson/AFP

Publicado 24/11/2024 11:00

Max Verstappen conquistou o tetracampeão mundial de Fórmula 1 neste domingo (24) no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos. O holandês cruzou a linha de chegada em quinto lugar, à frente do seu principal adversário, Lando Norris, da McLaren, e festejou na "cidade do pecado". O piloto da Red Bull leva seu quarto título seguido na categoria máxima do automobilismo, se igualou a grandes nomes com feitos impressionantes e ultrapassou ícones como o sogro Nelson Piquet e o ídolo Ayrton Senna.

O holandês está atrás apenas de três lendas do automobilismo: Lewis Hamilton e Michael Schumacher, com sete cada um, e Juan Manuel Fangio, com cinco.

Veja a seguir a lista atualizada com todos os campeões da história da F-1:

Michael Schumacher - 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)

Lewis Hamilton - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)

Juan Manuel Fangio - 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957)

Alain Prost - 4 (1985, 1986, 1989 e 1993)

Sebastian Vettel - 4 (2010, 2011, 2012 e 2013)

Max Verstappen - 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)

Jack Brabham - 3 (1959, 1960 e 1966)

Jackie Stewart - 3 (1969, 1971 e 1973)

Niki Lauda - 3 (1975, 1977 e 1984)

Nelson Piquet - 3 (1981, 1983 e 1987)

Ayrton Senna - 3 (1988, 1990 e 1991)

Alberto Ascari - 2 (1952 e 1953)

Jim Clark - 2 (1963 e 1965)

Graham Hill - 2 (1962 e 1968)

Emerson Fittipaldi - 2 (1972 e 1974)

Mika Häkkinen - 2 (1998 e 1999)

Fernando Alonso - 2 (2005 e 2006)

Nino Farina - 1 (1950)

Mike Hawthorn - 1 (1958)

Phil Hill - 1 (1961)

John Surtees - 1 (1964)

Denny Hulme - 1 (1967)

Jochen Rindt - 1 (1970)

James Hunt - 1 (1976)

Mario Andretti - 1 (1978)

Jody Scheckter - 1 (1979)

Alan Jones - 1 (1980)

Keke Rosberg - 1 (1982)

Nigel Mansell - 1 (1992)

Damon Hill - 1 (1996)

Jacques Villeneuve - 1 (1997)

Kimi Räikkönen - 1 (2007)

Jenson Button - 1 (2009)

Nico Rosberg - 1 (2016)