Vanessa Ataídes é bela do FlamengoDivulgação

Publicado 13/01/2025 12:18

Rio - Ao ser anunciada que estará no elenco do BBB25, Gracyanne Barbosa brincou: “Eu como 40 ovos por dia, gente! Eu não posso ir pra xepa”. A bela do Flamengo, Vanessa Ataídes, come um pouco mais. São 50 por dia.