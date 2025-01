Madureira em acordo com a Zezé Viagens - Divulgação

Madureira em acordo com a Zezé ViagensDivulgação

Publicado 13/01/2025 11:47

Rio - Equipes com menos investimento enfrentam grandes desafios para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro. Custos elevados com viagens, logística e estrutura são obstáculos significativos para muitas equipes, que lutam para competir em alto nível. Essa realidade atinge o Madureira, mas o clube da Zona Norte recebeu um auxílio importante para entrar em campo pelo torneio.

O Tricolor Suburbano fechou um patrocínio com a Zezé Viagens, empresa de turismo, que contribui diretamente para que o time possa competir em condições adequadas. Além disso, a parceria também evidencia como o turismo pode estar integrado ao universo esportivo, promovendo movimentação econômica em setores como transporte, hospedagem e alimentação.



A Copa São Paulo Jr. segue como um dos principais eventos do calendário esportivo juvenil, e o apoio de empresas do setor privado desempenha um papel crucial no fortalecimento do futebol de base no Brasil. Clubes de todas as regiões do Brasil se enfrentam no estado de São Paulo, que tem fronteiras extensas que vão do Mato Grosso do Sul até o Paraná.