Maracanã é administrado por Flamengo e Fluminense - Bruno Lordelo/Maracanã

Maracanã é administrado por Flamengo e FluminenseBruno Lordelo/Maracanã

Publicado 21/01/2025 16:53

Rio - O Maracanã anunciou nesta terça-feira (21) o leilão de 11 camarotes do estádio a ser realizado de forma eletrônica no dia 31 de janeiro, com anúncio dos vencedores no mesmo dia. Os preços variam de acordo com a capacidade de cada um e o período fechado, e vão de R$ 560 mil até R$ 6,1 milhões por três temporadas.

Fluminense mira aumentar receitas de arrecadação superior a R$ 60 milhões por ano. As inscrições para adquirir os camarotes vão acontecer até o dia 30/01 através do site do Maracanã. A movimentação do consórcio administrado por Flamengo mira aumentar receitas de arrecadação superior a R$ 60 milhões por ano. As inscrições para adquirir os camarotes vão acontecer até o dia 30/01 através do site do Maracanã.

A disposição dos 11 camarotes a serem leiloados é a seguinte: um no terceiro nível do setor Oeste; quatro no segundo nível do setor Oeste; seis no setor Leste no segundo nível.

Apenas para jogos dos cariocas

Os vencedores do leilão terão direito a todos os jogos dos times cariocas, não apenas de Flamengo e Fluminense. O contrato, no entanto, não dará direito a partidas da Seleção ou shows e outros eventos no Maracanã.