Hadassa Esther é cantora e musa do FlamengoReprodução de Instagram

Publicado 01/02/2025 11:29

i focar na carreira musical. Para isso, não vai abrir mão de algumas coisas. A musa do Flamengo Hadassa Esther tomou uma decisão importante para 2025: va. Para isso, não vai abrir mão de algumas coisas.

Ela não pretende participar neste ano do concurso Musa do Brasileirão e também não vai desfilar pela escola de samba Mangueira, no Carnaval do Rio.



Cantora de reggae, ela quer priorizar as apresentações que faz em Brasília.



"Irei me dedicar nos estudos musicais para me aperfeiçoar nas composições e melhorar como cantora. Por isso, tive que recusar alguns convites que recebi. Só devo participar de um evento como musa que é voltado para o meio ambiente. A música é mais importante que tudo na minha vida, de verdade", afirma.