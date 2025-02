Balão da pira olímpica dos Jogos de Paris, em 2024 - AFP

Balão da pira olímpica dos Jogos de Paris, em 2024AFP

Publicado 02/02/2025 17:19

Presidente da França, Emmanuel Macron anunciou que o balão da pira olímpica dos Jogos de 2024 será atração anual de Paris. Ele retornará ao Jardim de Tuileries a cada verão até a edição de 2028, fazendo voos noturnos sempre que as condições climáticas permitir.

"Ela (a pira) vai voltar a cada verão. Da Festa da Música à Festa do Esporte, até os Jogos de Los Angeles", disse Macron, nas rede sociais.

A Festa da Música é um festival musical no início do verão em Paris, no dia 21 de junho. Já a Festa do Esporte, projeto do presidente do país, deve ser lançado no dia 14 de setembro. A manutenção da atração turística também foi comemorada por Anne Hidalgo, prefeita de Paris.

"A Festa da Música é um festival musical de rua que marca o início do verão em Paris no dia 21 de junho. A Festa do Esporte é um novo evento que Macron pretende lançar no dia 14 de setembro. A novidade também foi celebrada por Anne Hidalgo, prefeita de Paris", disse a prefeita.