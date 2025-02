Igor Jesus e Wesley em ação no clássico entre Botafogo e Flamengo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2025 16:49

Belém - O clássico da Supercopa Rei entre Botafogo Flamengo , neste domingo (2), no Mangueirão, em Belém, foi paralisado devido às condições climáticas na capital paraense. As fortes chuvas na região prejudicaram o gramado, impossibilitando a sequência do duelo.

A partida foi interrompida pelo árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa/SC) aos 15 minutos da primeira etapa após conversa com os capitães Marlon Freitas e Gerson. Os times retornaram aos vestiários para aguardarem melhora no estado do gramado.

Antes disso, aos 12, o Flamengo abriu o placar com gol marcado por Bruno Henrique em cobrança de pênalti cometido por Lucas Halter.