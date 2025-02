Vini Jr chegou a marcar um golaço, mas arbitragem assinalou falta de Mbappé no início da jogada - Manaure Quintero / AFP

02/02/2025

Rio - De volta após cumprir suspensão, Vini Jr não conseguiu escapar das críticas depois da derrota do Real Madrid para o Espanyol, por 1 a 0, no último sábado (1º) . O jornal espanhol 'Marca' afirmou que o brasileiro ficou "plantado" na partida.

"Vini Jr voltou ao time e não ofereceu as soluções que se esperavam dele. Plantado na esquerda, só apareceu no primeiro tempo para marcar um golaço que foi anulado por falta de Mbappé. Estava mais contido do que o normal", escreveu o veículo.

O revés do clube merengue, inclusive, fez com que a vantagem para o vice-líder Atlético de Madrid caísse de quatro para apenas um ponto. Na próxima rodada, no sábado (8), às 17h (de Brasília), os rivais irão se enfrentar em um duelo direto pela liderança do Campeonato Espanhol.

Em sequência, a equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia a decisão por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. A primeira partida está marcada para terça, dia 11, enquanto a volta será no dia 19.