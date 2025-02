Neymar foi apresentado pelo Santos na Vila Belmiro - Nelson Almeida/AFP

Publicado 02/02/2025 09:10

São Paulo - A ansiedade para ver Neymar jogar novamente com a camisa do Santos tem data para terminar. Segundo Pedro Caixinha, técnico do Peixe, o craque vai para campo na quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.

A minutagem, no entanto, dependerá de como o jogador treinará. Ele não entra em campo desde o dia 4 de novembro, quando se lesionou durante jogo do Al-Hilal.



"Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica. Terá esse espaço de treino para poder estar conosco", disse Caixinha após a vitória por 3 a 1 em cima do São Paulo no último sábado (1º).

Após sua apresentação, Neymar havia garantido que estava se sentindo bem fisicamente. Ele, inclusive, lamentou não poder estar disponível para o clássico com o São Paulo, já que ainda não estava inscrito no Paulistão.

"Falei para me inscrever rápido. Trinta minutinhos eu garantia (risos). Fisicamente estou bem melhor. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos, de jogos, e não só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar. Estava me sentindo bem nos treinos no Al-Hilal", brincou.