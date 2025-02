Lewandowski garantiu a vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol - Josep Lago / AFP

Lewandowski garantiu a vitória do Barcelona no Campeonato EspanholJosep Lago / AFP

Publicado 02/02/2025 12:03 | Atualizado 02/02/2025 12:04

Espanha - Foi tímido, mas o Barcelona conseguiu vencer o Alavés neste domingo (2), pelo Campeonato Espanhol. O único gol da partida foi marcado por Lewandowski. O resultado aproxima o clube catalão da liderança - a diferença para o Real Madrid caiu para três pontos.

O principal destaque da primeira etapa foi uma jogadaça construída por Lamine Yamal. O jovem de 17 anos recebeu a bola no meio-campo, passou por dois marcadores, driblou outros quatro até chegar próximo à área, onde lançou Raphinha no lado esquerdo. O brasileiro recebeu e quase marcou o primeiro da partida, mas chutou para fora.

Lamine Yamal is UNREAL. pic.twitter.com/jc0f28rZ2J — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 2, 2025

Fora isso, o Barça pouco produziu. No entanto, o cenário foi completamente diferente no segundo tempo. O clube catalão começou a chegar mais na meta adversária e o resultado veio. Aos 15 minutos, Lewandowski recebeu de Yamal e acertou um belo chute de primeira para abrir o placar.

Após o tento, a equipe apenas controlou o jogo e garantiu os três pontos, que foram fundamentais pela briga na liderança. Com a derrota do Real Madrid para o Espanyol no último sábado (1º), apenas três pontos separam os rivais na tabela.