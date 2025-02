Barcelona aplicou goleada impiedosa para cima do Valencia - Jose Jordan/AFP

Publicado 06/02/2025 20:19

O Barcelona está nas semifinais da Copa do Rei. E a vaga veio com soberania, mesmo atuando no estádio Mestalla, casa do Valencia. Comandado por Ferran, que castigou seu clube formador com um hat-trick, os catalães arrasaram com goleada de 5 a 0 e se juntam a Atlético de Madrid, Real Madrid e Real Sociedad. O sorteio para determinar os confrontos acontecerá no dia 12 de fevereiro.

Há menos de duas semanas, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona já havia humilhado o Valencia com surra por 7 a 1, mas naquele dia no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. Na ocasião, Ferran também deixou sua marca, ao anotar o segundo gol.

Com a torcida do Valencia esperando um reação no Mestalla, a primeira demonstração de que seria outro jogo de pesadelo veio rápido. O Barcelona necessitou de somente dois minutos para abrir o marcador. E com a lei do ex entrando em ação. Ferran Torres recebeu passe de Balde entre os marcadores e deu toque sutil para mandar às redes. Por respeito ao clube que o revelou, não comemorou.

O atacante de 24 anos é uma das apostas do técnico Ansi Flick, que bancou sua permanência no clube após proposta tentadora do Arsenal. Confiante em resgatar o bom futebol do jovem, o treinador pediu aos dirigentes que não o negociassem. E, nesta quinta, o colocou como titular na vaga do experiente Robert Lewandowski, que ficou no banco para ter um descanso na desgastante temporada.

Com seus outros componentes do ataque arrasador da temporada em campo, o Barcelona não demorou a ampliar. E novamente com Ferran. Raphinha achou Lamine Yamal livre, mas a batida acabou na trave após leve desvio do goleiro Dimitrievski e voltou para Ferran, que ampliou. O auxiliar, equivocadamente, anotou impedimento de Yamal, mas acabou salvo pelo VAR.

A primeira celebração de gols do jogo veio com apenas 22 minutos, quando Fermín anotou o terceiro do Barcelona. Em mais um lançamento perfeito entre os marcadores, desta vez de Pedri, o meia espanhol driblou o goleiro e ampliou.A goleada chegou logo aos 29. E com hat-trick de Ferran. O atacante aproveitou a escorada de Raphinha e mandou cruzado. Desta vez o jogador deixou o reconhecimento ao Valencia de lado e comemorou com Hansi Flick.

Logo no primeiro minuto da etapa final, Sadiq diminuiu, em batida forte pela esquerda, mas estava impedido. Pouco depois, após passar pelo marcador, na direita, o atacante foi derrubado na área. O árbitro marcou o pênalti, porém foi alertado sobre impedimento e mudou a anotação.

Administrando o resultado, o Barcelona deu demonstração de sua soberania ao assustar em duas batidas de Lamine Yamal, uma raspando e outras nas mãos de Dimitrievski. Bastava acelerar o jogo que os visitantes chegavam fácil ao ataque. E o quinto veio com colaboração do goleiro, que falhou na batida de Yamal após passe de Raphinha e desvio no zagueiro.Os (poucos) torcedores do Valencia que permaneceram no estádio até o fim - muitos deixaram o estádio após o quarto gol - ironizaram seus jogadores ao gritar "olé" quando eles conseguiam trocar passes já na reta final da partida. O árbitro terminou o jogo sem acréscimos.