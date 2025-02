Yenys Olmedo é torcedora do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2025 18:50

Rio - A musa do Olimpia, Yenys Olmedo, contou que vem recebendo muitas críticas por sua conduta nas redes sociais. A beldade é acusada de ostentar bastante em suas plataformas digitais. Ao abordar a situação, a musa afirmou que aproveitar a vida é uma das suas prioridades no momento.

"Pelo menos por enquanto estou muito mais interessado em dinheira do que em amor. Eu me apaixonei muitas vezes e vivi o amor ao máximo, então agora é hora de aproveitar o dinheiro e querer mais e mais. Muitas pessoas zombam de mim e me criticam porque publico muito conteúdo que tem a ver com dinheiro, ou com minhas viagens, os lugares luxuosos que visito, etc. No entanto, sinto-me feliz por mostrar que graças a Deus as coisas estão indo muito bem para mim", disse em entrevista ao portal "Popular".

Sobre futuros relacionamentos, a beldade afirmou que um homem com condições financeiras é importante para que o seu padrão atual seja mantido.

"Acho que nenhuma mulher gosta de ficar com um homem que não tem dinheiro. Que felicidade há em estar com alguém que não tem nada a oferecer, prefiro ficar sozinha e aproveitar meu dinheiro sozinha. Que para estar com alguém que não somar, prefiro ficar sozinha", finalizou.