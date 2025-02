Willian Arão interessa ao Atlético-MG - Divulgação / Panathinaikos

Publicado 12/02/2025 17:50

Rio - Em busca de reforços para o meio-campo, o Atlético-MG tem interesse na contratação do volante Willian Arão, de 32 anos. Campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo, o jogador atua fora do Brasil desde 2022 e atualmente defende o Panathinaikos. As informações são do portal "Itatiaia".

O Galo encaminhou a venda de Otávio, de 30 anos, para o Fluminense e tem Arão como "Plano A" para substituí-lo. O vínculo do brasileiro com o clube grego se encerra em junho. Na operação para tirá-lo do Fenerbahçe, o Panathinaikos desembolsou 2 milhões de euros (R$ 10,8 milhões na cotação da época).

Willian Arão foi revelado profissionalmente pelo Corinthians e passou por Portuguesa, Chapecoense, Atlético-GO e Botafogo antes de chegar ao Flamengo. No Rubro-Negro carioca, ficou seis temporadas e meia e conquistou, entre outros, duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

O Flamengo o negociou com o Fenerbahçe e no futebol turco ele entrou em campo em 45 jogos, anotando um gol e dando quatro assistências. Após uma temporada foi para o Panathinaikos. Na Grécia, Arão disputou 75 partidas, fez quatro gols e deu quatro assistências.