Caio Paulista com a camisa do PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 12/02/2025 16:03

Rio - Em busca de mais reforços para a temporada de 2025, o Atlético-MG tem interesse em mais um jogador do Palmeiras. De acordo com informações do portal da "ESPN", o Galo avalia Caio Paulista como uma possibilidade para a lateral esquerda.

Ainda não há uma proposta e o clube mineiro não sabe se fará. A situação ainda é embrionária e por enquanto uma sondagem. Ele chegaria para ser reserva de Guilherme Arana, titular absoluto para a posição.

Caio Paulista trocou o São Paulo pelo Palmeiras no começo do ano passado e não repetiu o sucesso que teve no Tricolor Paulista no rival. Ele entrou em campo em apenas 39 partidas e deu três assistências. Mesmo com a lesão de Piquerez não foi titular.

O jogador, de 26 anos, iniciou sua carreira como atacante. Porém, em 2022, com Fernando Diniz, no Fluminense, Caio Paulista foi deslocado para a lateral esquerda. No ano seguinte, no São Paulo, ele viveu seu melhor momento, sendo titular e campeão da Copa do Brasil pelo clube do Morumbi.