João Fonseca é o grande nome do tênis brasileiro no momento - Renan Areias / Agência O Dia

João Fonseca é o grande nome do tênis brasileiro no momentoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/02/2025 15:33 | Atualizado 12/02/2025 15:33





A partida estava marcada para terça (11), mas foi adiada devido à chuva na capital da Argentina. O garoto de 18 anos vinha de duas derrotas seguidas, mas conseguiu se recuperar para avançar de fase. Buenos Aires - O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no ATP 250 de Buenos Aires, nesta quarta-feira (12). Ele superou o argentino Tomas Martin Etcheverry, atual 44º do mundo, por 2 sets a 0 (com duplo 6/3), e assegurou a vaga nas oitavas de final do torneio.A partida estava marcada para terça (11), mas foi adiada devido à chuva na capital da Argentina. O garoto de 18 anos vinha de duas derrotas seguidas, mas conseguiu se recuperar para avançar de fase.

O jogo

Apesar da torcida contra, o brasileiro não demonstrou nervosismo e fez um duelo equilibrado até o sexto game, quando passou a dominar o set. Ele aproveitou o primeiro break point para faturar a quebra de saque e abrir vantagem no placar.



Ao sacar para fechar o set, João Fonseca encarou a pressão das arquibancadas, mas resistiu sem oscilar, evitou a quebra e fechou a parcial em seguida.



No segundo set, o jovem seguiu superior em quadra, tanto no fundo quanto na rede, e encaminhou a classificação.

Agenda

O confronto pelas oitavas de final ainda não tem data definida. Atual 99º no ranking mundial, João Fonseca enfrentará o argentino Federico Coria (115º), que avançou ao vencer o francês Hugo Gaston (91º).