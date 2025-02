Evander, revelado pelo Vasco, foi eleito para o time ideal do ano da MLS - Divulgação/Portland Timbers

Publicado 12/02/2025 14:55

Rio - Um dos destaques da MLS, a liga norte-americana de futebol, Evander trocou de clube nos Estados Unidos. O brasileiro, de 26 anos, deixou o Portland Timbers após duas temporadas e acertou com o Cincinnati, segundo o canal "Território da MLS". O tempo de contrato não foi revelado.

Na última temporada, Evander foi eleito para o time ideal da MLS após marcar 15 gols e contribuir com 15 assistências em 28 jogos pelo Portland Timbers. Apesar do desempenho, o jogador não tinha uma boa relação com os donos do clube e sua saída era certa.

Revelado no Vasco, Evander tinha o desejo de retornar para o futebol brasileiro. O jogador chegou a entrar na mira do Flamengo, mas não recebeu nenhuma proposta. Com isso, ele decidiu permanecer nos Estados Unidos e aceitou a oferta do Cincinnati.