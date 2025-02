Apesar das ações nas arquibancadas, Vini Jr foi o principal destaque da vitória do Real sobre o City - Paul Ellis / AFP

Publicado 12/02/2025 15:31

Em um momento onde os torcedores do clube inglês cantavam "onde está a sua Bola de Ouro?", o canal Movistar identificou o camisa 7 olhando em direção às arquibancadas do Ettihad Stadium e apontando para o patch dos 15 títulos conquistados pelos Merengues no torneio continental. Veja o vídeo.

Antes do início do jogo, a torcida do City estendeu um bandeirão com a foto em que Rodri beija a Bola de Ouro. A imagem ainda conta com a frase "Stop Crying Your Heart Out" ("pare de chorar com todo o seu coração", em português), nome de uma música da banda inglesa Oasis, como parte da provocação a Vini Jr.