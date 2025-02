Vini Jr contra o Manchester City pela Liga dos Campeões - Manaure Quintero / AFP

Publicado 12/02/2025 17:00 | Atualizado 12/02/2025 17:04

Rio - A grande atuação de Vinícius Júnior contra o Manchester City o levou a igualar um recorde histórico na Liga dos Campeões. Com duas assistências na partida da última terça-feira, o brasileiro alcançou Lionel Messi como o maior garçom da fase de mata-mata na história do torneio, ambos com 12 passes decisivos.



Seu feito se torna ainda mais impressionante ao considerar que ele atingiu essa marca em apenas 30 jogos, enquanto o argentino precisou de 77 partidas — mais do que o dobro. Com apenas 24 anos, o camisa 7 do Real Madrid já conquistou o título da Liga dos Campeões em duas oportunidades.

Além de poder ultrapassar Messi em mata-matas no próximo jogo contra o City, Vini conseguiu outro feito importante. Contando o retrospecto geral, ele igualou Marcelo como o segundo brasileiro com mais assistências pela competição. Os dois aparecem com 24. Neymar lidera o ranking dos brazucas com 33 passes para gol.

Vini e Real voltam a enfrentar o City por uma vaga nas oitavas de finais na Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira (19), às 17:00 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. Os espanhóis podem até empatar que se classificarão.