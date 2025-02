Zeca foi peça chave na campanha de acesso do Mirassol para a Série A, em 2024 - Reprodução / Instagram @zeca37

Publicado 22/02/2025 12:38

Rio - A demissão precoce de Eduardo Barroca no Mirassol foi celebrada publicamente por um jogador do elenco. No anúncio da saída do treinador, o lateral-direito Zeca deixou um recado, que acabou por ser ocultado da postagem poucos minutos depois.

"Obrigado. Vai com Deus, tchau", disse Zeca.

Zeca havia perdido espaço no Mirassol sob o comando de Eduardo Barroca Reprodução / Instagram A comemoração do jogador tem motivo: com Barroca no comando, ele perdeu espaço. Nos últimos três jogos, não esteve na lista de relacionados, mesmo estando apto para jogar.

Nesta temporada, atuou em apenas quatro das 11 partidas feitas pelo Mirassol. Um cenário diferente de 2024, por exemplo, quando foi peça chave na campanha do vice-campeonato do clube do interior de São Paulo, que culminou no acesso para a Série A.