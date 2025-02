Fernando Diniz foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023 - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando Diniz foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/02/2025 18:37

Rio - Campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023 e demitido do Cruzeiro no início da atual temporada, Fernando Diniz pode aparecer em mais um clube da elite. O São Paulo abriu conversas com representantes do técnico nos últimos dias para entenderem se há interesse mútuo em um retorno ao clube, onde trabalhou entre 2019 e 2021.

A curiosidade se dá pelo atual contexto do Tricolor do Morumbi. O clube, ainda que questionado e acumulando cinco tropeços consecutivos no Paulistão, segue com Luis Zubeldía no comando.

Por parte de Fernando Diniz, já há um sinal verde para apresentação de proposta. Caso Zubeldía não se sustente no cargo até os próximos dias, a tendência é de que o ex-Flu volte ao São Paulo. As informações são do portal "UOL".

A passagem de Diniz pelo São Paulo entre 2019 e 2021 foi de 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Ele foi demitido no início de fevereiro de 2021, quando acumulou sequência negativa de seis jogos pelo Brasileirão e despencou da liderança para a quarta colocação, em temporada que parecia com título encaminhado.